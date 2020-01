Romero del Genoa andrà al Bayer Leverkusen? Calciomercato news: i tedeschi preparano l’offerta, ma deve decidere la Juventus il futuro del ragazzo.

Sta vivendo una stagione davvero importante Cristian Romero: il difensore centrale classe 1998 di proprietà della Juventus ma in prestito secco al Genoa quest’anno ha realizzato qualcosa come 22 presenze risultando sempre tra i migliori della squadra, che nonostante non stia attraversando un periodo eccellente sta tirando fuori alcuni talenti importanti.

L’argentino su tutti si sta mettendo in mostra nonostante l’annata storta e questo i bianconeri lo sanno bene: se ne sono accorti, però, anche altri club come il Bayer Leverkusen, che ha preparato un’offerta importante per convincere la Vecchia Signora a far terminare in anticipo il prestito al club rossoblu penultimo in classifica ed accaparrarsi uno dei talenti più cristallini di tutta la Serie A.

Starà proprio ai bianconeri cercare di capire quale sia la strada e la scelta migliore non solo per il club ma anche e soprattutto per il calciatore, il quale sta proseguendo a piccoli passi ma costantemente il suo percorso di crescita che, sulla carta, dovrebbe portarlo tra un paio di stagioni a vestire stabilmente la casacca torinese.

Romero al Bayer Leverkusen? Calciomercato Juventus: l’offerta

Paratici dovrà decidere del futuro di Cristian Romero: Genoa o Bayer Leverkusen? I tedeschi che militano nella Bundesliga non ne vogliono sapere di prestiti: al contrario, hanno presentato un’offerta per l’acquisto del cartellino del ragazzo a titolo definitivo.

Al momento la trattativa è ancora in stand-by ed è nelle sue fasi embrionali ma, si sa, non sarà affatto semplice cercare di chiudere l’affare dal momento che il calciomercato chiude quest’oggi.

