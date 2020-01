Infortunio Demiral: il difensore turco della Juventus ha iniziato il percorso di riabilitazione per recuperare. Ecco il primo passo.

Era il 12 gennaio, giorno di Roma Juventus, quando Merith Demiral si è fermato per un grave infortunio. Rottura del legamento crociato per il difensore turco e stagione praticamente finita per lui. Proprio nel momento in cui l’ex Sassuolo si stava ritagliando uno spazio importante e si era conquistato a pieno la fiducia di Sarri, che lo stava preferendo a de Ligt.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Infortunio Demiral, le prime parole del turco dopo lo stop

Infortunio Demiral, ecco il primo passo verso il recupero

Il 21enne sembra però non volersi arrendere e ha in testa un solo obiettivo: partecipare all’Europeo con la maglia della sua Turchia. Ed è per questo che sarebbe già iniziata la riabilitazione. Il programma di recupero è stata iniziata fin da subito. Oggi il centrale classe 1998 si è allenato in piscina, sperando di poter riuscire a tornare sul campo il prima possibile. Insomma, nessun segnale di resa. Anzi tanta voglia di ripartire e di tornare a calcare il terreno di gioco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK