Infortuni Pjanic e Khedira, Juventus: quando tornano? Parla Sarri

Maurizio Sarri in conferenza stampa pre Juventus Fiorentina ha parlato degli infortuni di Pjanic e Khedira: gli aggiornamenti sulle condizioni dei due.

Arrivano aggiornamenti importanti riguardo a Miralem Pjanic e Sami Khedira. Durante la conferenza stampa di Maurizio Sarri che serve ad anticipare Juventus Fiorentina in programma domani alle ore 12:30 nel lunch match di campionato, il tecnico dei bianconeri è tornato a parlare riguardo ai due centrocampisti.

Se, infatti, il primo è uscito anzitempo durante la sfida contro il Napoli a causa di un duro colpo subito ad una caviglia, il secondo è stato operato circa due mesi fa e non sono ancora chiari i suoi tempi di recupero: ecco quando potrebbero rientrare i due e, soprattutto, come procedono i loro rientri.

Infortuni Pjanic e Khedira, quando rientrano? Gli aggiornamenti

Partiamo dalla situazione più spinosa che è quella relativa a Sami Khedira, il quale, come ha dichiarato Sarri in conferenza stampa, in questi ultimi giorni ha avuto purtroppo un altro piccolo problema che, per fortuna, non ha riguardato nulla di muscolare: ha semplicemente avuto un po’ di influenza che, tuttavia, ha creato non pochi problemi.

Per quanto concerne invece il suo recupero, il giocatore tedesco è alle prese con la reatletizzazione dopo aver subito l’intervento chirurgico ma i tempi di recuperi non sono ancora stati stabiliti in quanto non è ancora chiaro come risponderà il fisico.

Per quanto concerne Pjanic, invece, il bosniaco è tornato a disposizione: durante la gara contro il Napoli ha riportato soltanto una grossa contusione e per questo motivo è stato utilizzato questo periodo per recuperare da un piccolo acciacco patito precedentemente.

Da circa due giorni è tornato in gruppo, motivo per il quale sarà a disposizione per questa delicata sfida di campionato.

