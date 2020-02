Juventus Fiorentina 2 febbraio: streaming Dazn o diretta tv Sky?

Diretta tv e streaming Juventus Fiorentina 2 febbraio 2020, orario 12:30. Come guardare il match live: lo fanno vedere su Sky o Dazn? Tutte le info utili.

Juventus Fiorentina, partita di Serie A in programma alle ore 12:30 di oggi domenica 2 febbraio 2020, sarà visibile in esclusiva in diretta streaming live su Dazn, che ha in esclusiva il lunch match come tutte le settimane.

La partita dei bianconeri sarà quindi visibile in diretta tv su Sky oppure no? La risposta è sì, ma soltanto per tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Sky Q, i quali avranno l’opportunità di vedere anche tutti i match che, sulla carta, il satellite di Murdoch non ha acquistato.

Con questo ampliamento dell’offerta, infatti, sarà possibile seguire tutto lo sport in quanto saranno comprese anche le frequenze di Dazn; tutti coloro che, invece, hanno il classico abbonamento si sport o calcio, questa gara dell’Allianz Stadium di Torino Juve Fiorentina non sarà possibile seguirla in alcun modo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Probabili Formazioni Juventus Fiorentina: novità sulla trequarti

Juventus Fiorentina streaming Dazn: diretta tv Sky o no?

Non sarà una sfida facile per i bianconeri di Maurizio Sarri che dovranno affrontare la Fiorentina di Beppe Iachini in uno di quegli scontri che si appresta essere uno snodo davvero importante per il campionato di entrambe: la Vecchia Signora dovrà necessariamente ripartire dopo il passo falso contro il Napoli mentre la viola dovrà ribaltare il ko dell’andata e quello di pochissimi giorni fa contro l’Inter in Coppa Italia.

Insomma, sarà sfida vera questo Juventus Fiorentina, in streaming visibile soltanto su Dazn, mentre in diretta tv su Sky Q. Insomma, è una partita da non perdere.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE >> Calciomercato Juventus, Pjaca alla fine va all’estero

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK