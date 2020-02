Juventus-Fiorentina, il tweet che sta facendo discutere i tifosi sui social

Sono ore roventi quelle che fanno seguito a Juventus-Fiorentina. La vittoria bianconera per 3-0 arrivata grazie a due calci di rigore hanno fatto esplodere il presidente viola Commisso. Poi c’è stata la replica di Nedved per i bianconeri. Ma sui social si sta discutendo tantissimo a riguardo.

E c’è un post in particolare che negli ultimi minuti sta infiammando il dibattito. Quello del giornalista Sandro Piccinini, che in merito alla diatriba tra il patron della Fiorentina e la dirigenza bianconera, ha espresso il suo parere in merito.

“Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina” ha scritto il giornalista su Twitter.

Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina pic.twitter.com/Wfs5fcL91P — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, 2020

Subito pronte le repliche. Red Max risponde: “Questa non me l’aspettavo da lei. Caduta di stile”. E CarCarlo aggiunge: “Nedved è il Vicepresidente della Società, mica l’ultimo arrivato. Le considerazioni sui suoi comportamenti da calciatore, oltre che essere fuori luogo, lasciano il tempo che trovano. Non me l’aspettavo da uno come te”.

Il commento di Antonio segue la stessa falsariga: “La prossima volta che dovrà parlate un dirigente della Juve, Chiederanno il suo permesso. Appena si tratta di ciarlare contro la Juve lei e’ sempre pronto”. E sono davvero tanti i commenti che hanno lo stesso indirizzo di pensiero.

Non mancano però altri utenti che sono d’accordo con Piccinini. Come ad esempio Mario B. che dice: “un grande giornalista e commentatore imparziale che esprime sempre le sue opinioni senza paura. Si sente la mancanza di una persona come lei in un modo sempre più fazioso e di parte come quello calcistico”.

Insomma il post Juventus-Fiorentina si sta infiammando sempre di più anche sui social.

