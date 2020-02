Juventus-Fiorentina, la replica di Nedved a Commisso

Continuano le polemiche post Juventus-Fiorentina. I bianconeri si sono imposti per 3-0 anche grazie a due rigori che l’arbitro ha concesso dopo aver consultato il Var. Episodi che hanno fatto andare su tutte le furie il presidente viola Rocco Commisso.

Pronta la replica di Pavel Nedved, che in zona mista ha parlato non solo della partita ma anche delle parole di Commisso. «Non capisco queste polemiche, la Juventus ha giocato molto bene ma devo dire che anche la Fiorentina ha fatto una bella partita. Credo però che la vittoria della Juve sia meritata alla fine» ha detto il dirigente bianconero.

Che parlando di Commisso dice: «Credo che si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite. Si dicono queste cose soprattutto quando gioca la Juventus e questo mi dispiace molto. Non si accetta una sconfitta contro la Juve e questo non fa bene al calcio italiano».

