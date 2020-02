Juventus Fiorentina è ancora una volta sinonimo di grandi polemiche. A far discutere è stato il secondo rigore dato ai bianconeri.

Polemiche. Può davvero essere riassunto così quanto successo sui social network durante Juventus Fiorentina. A scatenare il tutto il secondo rigore assegnato ai bianconeri. Pasqua ha dato il penalty per l’intervento di Ceccherini su Bentancur. Un gomito alto e un contrasto che, anche dopo l’ausilio del var, è stato punito con la massima punizione.

Juventus Fiorentina, quante polemiche sul secondo rigore

Le polemiche si erano in realtà scatenata su Twitter anche già dopo il primo rigore, ma in quel caso il tocco con il braccio di Pezzella appare essere evidente. E il secondo rigore quindi a scatenare il tutto. E non si è limitato ai social, visto che lo stesso Ceccherini si è lamentato molto, guadagnandosi il giallo. Ma a scatenarsi è stato Commisso nel post partita ai microfoni di Dazn: “Non mi sono mai lamentato degli arbitri, ma oggi sono disgustato. Gli arbitri non possono decidere le partite”.

Il patron della Fiorentina ci è andato giù pesante: “La Juve non ha bisogno del loro aiuto per vincere. Non si possono vedere queste cose. Sono arrabbiatissimo. I bianconeri con 350 milioni di stipendi non hanno bisogno di aiuti da parte degli arbitri. Sono disgustato da quello che ho visto oggi“.

