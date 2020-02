Pagelle Juventus Fiorentina, ecco tutti i voti della partita tra bianconeri e viola, andata in scena all’Allianz Stadium.

La Juventus batte la Fiorentina con un netto 3-0. Un risultato rotondo, ma che però non deve nascondere le difficoltà incontrate dalla squadra bianconera nel match contro i viola. Decisivi i due rigori, assegnati grazie all’ausilio del var e realizzati da Cristiano Ronaldo. Il tris arriva nel finale, grazie a de Ligt.

Pagelle Juventus Fiorentina, i voti della partita

Ecco le pagelle del match dell’Allianz Stadium. Nei voti e nelle valutazioni non mancano le sorprese

Szczesny 7

Cuadrado 6

Bonucci 6,5

De Ligt 7

Alex Sandro 6

Bentancur 6,5

Pjanic 6

Rabiot 6,5

(87′ Matuidi sv)

Douglas Costa 6,5

(82′ Bernardeschi sv)

Higuain 6

(66′ Dybala 6,5)

Ronaldo 7

A colpire è stata ancora una volta la grande prestazione di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Bene anche Douglas Costa, vera e propria spina nel fianco per la difesa viola. Si è mosso molto bene anche Higuain. che però non ha trovato la via del gol. A centrocampo ha fatto valere il suo dinamismo Bentancur. Buona anche la prestazione di Rabiot. In difesa solite certezze, con Bonucci e de Ligt che hanno rappresentato un’ottima garanzia per le scorribande viola.

