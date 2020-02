Paratici, Juventus Fiorentina: “Ecco perché abbiamo venduto Emre Can”

Fabio Paratici ha parlato a qualche minuto dal fischio d’inizio di Juventus Fiorentina. E c’è stata anche qualche indicazione di mercato.

Oggi è il giorno di Juventus Fiorentina. Un match senza alcun dubbio importante e fondamentale per le ambizioni bianconere. Ad analizzare la sfida, ai microfoni di Dazn, è stato Fabio Paratici. Queste le sue parole: “La formazione? Abbiamo una rosa competitiva e quindi il mister la sfrutta come meglio crede, come pensa sia meglio per quella gara. Poi sappiamo benissimo che nel calcio odierno non si gioca più in undici, ma si gioca in 14 con i tre cambi, che sono fondamentali durante la gara. Lo sono stati spesso anche in questa stagione“.

Impossibile però non parlare di calciomercato e della cessione di Emre Can, arrivata l’ultimo giorno: “Emre è comunque un giocatore importante e di livello europeo. Da noi ha fatto una buona stagione l’anno scorso, mentre quest’anno diciamo che per il tipo di gioco che sviluppiamo probabilmente non aveva le caratteristiche adeguate, ma rimane un grande giocatore, a testimonianza del fatto che è stato comprato per una cifra rilevante dal Dortmund“.

