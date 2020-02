Sarri, Juventus Fiorentina: “Vi spiego le mie scelte”

Sarri ha analizzato nell’immediato post partita Juventus Fiorentina, vinta dai bianconeri con un netto 3-0. Ecco le sue parole.

Una vittoria netta, nonostante la grande sofferenza. La Juventus supera 3-0 la Fiorentina e blinda il primo posto in classifica. Un successo importante e dove è stato protagonista il solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta.

Ad analizzare il match è stato Maurizio Sarri. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn, che ha spiegato le sue scelte: “Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario. Le soluzioni sono tante, ma non semplici da mettere insieme. Oggi visto che ci aspettava una difesa loro bassa con densità centrale e Douglas Costa è in un momento in cui si è potuto allenare con continuità, ho preferito partire con lui per dare più ampiezza. Quando lasci fuori uno come Dybala hai amarezza ed è una bestemmia. Ma io mi devo occupare anche dell’equilibrio“.

Un commento anche sulla prestazione: “Abbiamo momenti di grande ritmo e altri di passività, in cui lo perdiamo per dieci minuti. Bisogna provare ad essere più continui possibili. I singoli? Cristiano Ronaldo continua a segnare a ripetizione e per lui è importante mentalmente. Fisicamente sta bene e sta facendo la differenza. Bene anche gli altri attaccanti, ma è sempre problematico tenere fuori qualcuno“.

