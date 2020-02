Ancora frecciate e stoccate del noto conduttore Paolo Bonolis. Ecco che cosa ha detto questa volta il presentatore tifoso interista.

Paolo Bonolis ha messo ancora una volta nel mirino la Juventus. A scatenare le polemiche stavolta è stato l’arbitraggio di Juventus Fiorentina. Le parole di Commisso hanno scatenato tante reazioni, tra cui anche quelle del noto conduttore tifoso interista, non nuovo a criticare i bianconeri.

Bonolis, altra polemica sulla Juventus: “Ecco cosa attendo”

“Commisso si è espresso come riteneva giusto fare. Il primo rigore poteva starci, ma il secondo proprio no. E tra l’altro, anche dopo averlo rivisto al VAR, ha deciso di assegnarlo. Credo sia un qualcosa di assurdo. Aspetto sempre un episodio a sfavore della Juve. Sono convinto che prima o poi succederà. Fin’ora è accaduto sempre e solo quando erano in vantaggio. Tutte partite portate a casa tra le polemiche“, queste le parole di Bonolis, rilasciate ai microfoni di ‘Fcinter1908’.

Il 58enne ha poi voluto ulteriormente rincarare la dose : “Bisogna considerare tutta la buona fede del mondo, ma ad un certo punto ti fermi a pensare e a riflettere. Il campionato si perde anche per un punto e la Juve ne ha già ben 12 arrivati da autoreti. Mi dispiace anche per i tifosi, che a fine partita si sentono sempre attaccati. Credo che la Juventus possa vincere ovunque in Italia senza il minimo aiuto, perché ha una rosa formidabile. Ti dispiace, perché pure gli altri hanno il diritto di partecipare e magari di perdere perché gli altri sono più forti”. Insomma, ancora una volta frecciate e stoccate pesanti. Non resta che attendere se arriveranno altre repliche dopo quella di Nedved a Commisso.

