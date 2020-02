Mario Mandzukic ha lasciato la Juventus in questa sessione di calciomercato. Ma ecco un clamorso retroscena sull’attaccante croato.

Mario Mandzukic è sempre la prima cessione della Juventus in questa sessione di calciomercato. L’attaccante croato, dopo una prima parte di stagione vissuta da vero e proprio separato in casa, si è trasferito ai qatarioti dell’Al Duhail. Nelle ultime ore è però uscito un clamoroso retroscena che riguarda proprio un ex Bayern Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, ecco il saluto a Mario Mandzukic

Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena su Mandzukic

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a non esser stato gradito dall’ex centravanti dei bianconeri sarebbe stato l’addio alla panchina dei piemontesi di Max Allegri. Il buon Mario, dopo questa decisione, si sarebbe sentito in qualche modo tradito dal suo ex club. D’altronde il livornese è sempre stato un grandissimo estimatore di Mandzukic.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Allegri torna alla Juventus? Ecco l’indizio

L’arrivo di Sarri non avrebbe soddisfatto e non sarebbe per nulla piaciuto al giocatore. D’altronde quest’ultimo si è visto retrocedere da intoccabile titolare a ultima scelta per l’attacco. E questo è stato il principale motivo del suo addio nel calciomercato di gennaio. Insomma, tutto sarebbe partito dall’addio di Max Allegri. D’altronde il croato era uno dei suoi più grandi fedelissimi. E chissà che le strade dei due non possano incrociarsi di nuovo in futuro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK