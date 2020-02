Calciomercato Juventus, Chiesa arriva a giugno: offerta monstre per lui

Calciomercato Juventus, ultimissime news: Federico Chiesa arriva a giugno? Per il giocatore della Fiorentina è pronta una super offerta, tutti i dettagli.

Federico Chiesa è sempre nel mirino e nei pensieri di Fabio Paratici e della Juventus. Il giocatore classe 1997, infatti, è entrato ormai da tempo nell’orbita dei bianconeri, con la Fiorentina che già quest’estate aveva deciso di rifiutare qualsiasi offerta per il ragazzo, rimandando tutto a giugno 2020 per eventuali ripensamenti o offerte importanti per farlo partire.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, infatti, adesso sembra essere giunto il momento per i bianconeri di affondare il colpo e cercare di portare a Torino il talentuoso esterno offensivo che, va detto, nella pesante sconfitta per 3-0 di settimana scorsa non si è proprio fatto vedere, rimanendo nell’ombra dei compagni.

L’offerta sembrerebbe essere davvero importante, con Sarri che avrebbe già avvallato la proposta: Fabio Paratici prepara i conti ed inizia a limare tutti i dettagli così da presentarsi da Rocco Commisso con un piano ben preciso.

Calciomercato Juventus, Chiesa a giugno: l’offerta di Paratici

L’offerta della Juventus per Federico Chiesa della Fiorentina è di quelle che non si dimenticano facilmente: la base di partenza è di 50 milioni di euro. Questo è il denaro che la Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto per arrivare al ragazzo già ormai da tempo in orbita della Nazionale maggiore di Roberto Mancini.

Al momento la Viola, considerato che si tratta soltanto di rumors che non stanno trovando conferma tra le fila del calciomercato, non ha ancora fatto sapere se questa cifra sia sufficiente o meno per lasciare andare il ragazzo, tuttavia la sensazione è che si potrebbe scatenare una vera e propria asta in estate di caratura internazionale.

