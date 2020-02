Pogba è il sogno nel cassetto della Juventus per la prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco il punto della situazione.

Paul Pogba è un nome che è sempre sul taccuino della dirigenza della Juventus. La prossima estate sarà senza alcun dubbio quella decisiva per il futuro e per il destino del centrocampista transalpino, che appare essere destinato a lasciare il Manchester United, dove ormai non sarebbe più considerato al centro del progetto tecnico e tattico.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il francese vicino all’addio

A contare principalmente potrebbe essere senza alcun dubbio la volontà del calciatore, che vorrebbe tornare a Torino e indossare di nuovo la maglia bianconera. La sua avventura ai Red Devils ormai può davvero definirsi conclusa. Il buon Paul avrebbe già iniziato a guardarsi attorno e a decidere il suo futuro. Paratici al momento attende e studia una strategia.

Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato dal noto portale spagnolo ‘Sport’, Paul Pogba, avrebbe già comunicato a tutti i suoi compagni di squadra che vorrebbe l’addio a fine stagione. La Juventus e il Real Madrid, secondo quanto racconto dal media iberico, sarebbero pronte all’assalto. Insomma, la trattativa potrebbe davvero diventare calda nei prossimi mesi. Non resta che attenderne l’evoluzione.

