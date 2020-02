Messi gratis a giugno? Calciomercato Juventus: le cause dell’addio

Lionel Messi arriva gratis a giugno? Calciomercato Juventus: La Pulce dopo la lite con Eric Abidal sembra aver tagliato i ponti con il club catalano.

Lionel Messi potrebbe lasciare il Barcellona a giugno dopo l’ennesima lite con Eric Abidal, l’allenatore che ha preso il posto di Valverde e che ha fatto infuriare la Pulce dopo la pesante sconfitta che i blaugrana hanno subito in Liga.

Il nuovo tecnico, infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta Dello Sport, avrebbe accusato i giocatori ritenendoli i soli responsabili della sconfitta e, per questo motivo, l’argentino sarebbe letteralmente andato su tutte le furie.

La lite sarebbe poi degenerata ma Bartomeu in quel momento non si trovava in Spagna ed hanno dovuto attendere il suo ritorno per cercare di fare chiarezza.

Messi alla Juventus, calciomercato: arriva a giugno gratis?

Un confronto tra i tre è atteso a breve ma una cosa è certa: non ci sarà nessun esonero da parte di Abidal, che altrimenti sarebbe visto come una sorta di “dittatura” da parte di Messi.

A giugno, però, potrebbe partire: il ragazzo, che ha una clausola da 700 milioni di euro, ha anche presente all’interno del proprio contratto una clausola che lo potrebbe liberare gratis, ossia a parametro zero, a giugno 2020.

Chi potrebbe essere interessato a prendere il ragazzo? Ovviamente tutti i top club d’Europa, ma la forza economica deve essere davvero importante: anche se infatti il ragazzo arrivasse a zero, possiede comunque un contratto da circa 100 milioni di euro lordi a stagione.

Al momento i possibili indiziati numero uno sono Manchester City, Manchester United e Psg, con le destinazioni arabe e cinesi in secondo piano, così come la Juventus che potrebbe ripetere l’operazione Cristiano Ronaldo ma al momento rimane nel retroscena.

