Rakitic alla Juventus, Calciomercato: spunta una nuova concorrente

Ivan Rakitic alla Juventus? Spunta una nuova concorrente per la prossima sessione di calciomercato: i bianconeri devono stare attenti a Monchi al Siviglia.

Ivan Rakitic è un obiettivo concreto di calciomercato Juventus per giugno ma sul centrocampista in uscita dal Barcellona in estate ci sono anche altre concorrenti che potrebbero mettere in seria difficoltà sia il CFO dei bianconeri Fabio Paratici sia tutte le altre concorrenti.

Stiamo parlando di una vecchia conoscenza del calcio italiano che, dopo aver deluso tra le fila della Roma, si è trasferito al Siviglia dove sta facendo molto bene: stiamo parlando di Monchi che vorrebbe il regista che milita in Spagna a non lasciare la Liga.

I bianconeri, tuttavia possiedono certamente maggiore appeal internazionale e, per questo motivo, potrebbero chiaramente sfruttare il fatto di poter vincere trofei importanti o quantomeno competere. Le cifre inoltre sarebbero davvero importanti, come riporta calciomercato.it.

Rakitic alla Juventus, Calciomercato: Monchi lo vuole al Siviglia

Ivan Rakitic tra Juventus e Siviglia: il regista croato, che è in uscita dal Barcellona dove ormai non ha più nulla da dire e non trova più stimoli, è sempre più vicino al trasferimento a giugno ma le cifre che chiedono i blaugrana sono davvero importanti.

La base di partenza infatti è di oltre 30 milioni di euro ma la Vecchia Signora vorrebbe sfruttare il fatto che il ragazzo è in scadenza e non ha assolutamente intenzione di rinnovare il proprio contratto con gli spagnoli.

Il Siviglia potrebbe essere una soluzione comoda per il ragazzo e la sua famiglia ma la sua voglia di essere nuovamente al centro di un grande progetto potrebbe farlo pendere decisamente verso la società di Corso Galileo Ferraris.

