Sanremo, c’è Cristiano Ronaldo in prima fila per vedere Georgina

Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020. Non per cantare, ovviamente, ma per stare vicino alla compagna Georgina Rodriguez, che questa sera sarà una delle conduttrici insieme ad Amadeus.

Per tutta la giornata si sono rincorse le voci sulla presenza o meno del fuoriclasse portoghese nella platea dell’Ariston. Conferme, sussurri, smentite. Ebbene, come confermano anche importanti testate nazionali, CR7 è seduto in prima fila. Pronto a sostenere, con la sua presenza, Georgina nel corso di questa importante serata. Sarà l’occasione per conoscere meglio la bellezza argentina.

Cristiano Ronaldo che non sa bene cosa stanno facendo un po’ come tutti noi: #Sanremo2020 #FestivalSanremo2020 pic.twitter.com/ujZNYSlkHs — LeMetaMorizzate (@meta_moro) February 6, 2020

Abito blu, camicia bianca e cravatta grigia, come era facilmente prevedibile Cristiano Ronaldo ha attirato l’attenzione di tutti. In tanti attendevano con ansia la sua presenza a Sanremo e sperano di poterlo vedere da vicino. Georgina in mattinata aveva raggiunto la città della riviera ligure, il portoghese dovrebbe invece essere arrivato in serata. Domani sarà, chiaramente, sul campo per preparare nel migliore dei modi la prossima partita di campionato. La sua Juventus sarà di scena sabato sera al Bentegodi per affrontare il temibile Verona.

L’ingresso in scena di Georgina

Amadeus ha inscenato una gag dopo l’ingresso di Georgina sul palco. Sotto la giacca sembrava avere una maglia della Juventus, visto che si intravedeva il bianconero. Ma… una volta tolta la giacca è spuntata fuori una maglia interista di Lukaku. Il conduttore è un noto tifoso infatti dell’Inter.

