Messi alla Juventus. Basterebbe questo per far impazzire i tifosi bianconeri e non solo. Il pensiero ovviamente va al fatto che l’argentino possa giocare insieme a Cristiano Ronaldo. La voce ha iniziato a circolare soprattutto negli ultimi giorni e a rimbalzare soprattutto dalla Spagna, visto il recente litigio con il ds Abidal e i rapporti sempre più gelidi con la dirigenza catalani.

Messi alla Juventus, Calciomercato: i social in fermento

La notizia ovviamente è piombata è arrivata fin da subito nel mondo dei social network. I tifosi hanno iniziato a divertirsi immaginando e sognando la coppia stellare con addosso la maglia bianconera. Tanti i fotomontaggi e tanti i tweet che affrontano l’argomento. L’aspetto più divertente è stata senza alcun dubbio il rifacimento della grafica con cui la Juventus ha ufficializzato lo sbarco a Torino di CR7. Questa infatti è stata riadattata a Lionel Messi.

Ma quanto c’è di vero in questa incredibile trattativa? Secondo quanto rivelato e riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il numero 10 argentino, avrebbe palesato degli evidenti malumori in seguito, come detto, alle forti esternazioni del ds blaugrana Abidal. Ed è per questo che potrebbe valutare l’addio a fine stagione. Esisterebbe in tal senso una clausola che permetterebbe al giocatore di liberarsi a costo zero, dando però un preavviso di 30 giorni. E la Juventus sarebbe tra le possibili pretendenti. Insomma, non resta che attendere cosa succederà.

