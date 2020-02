Infortunio Douglas Costa, Verona Juventus: altro problema del brasiliano

Ennesimo infortunio Douglas Costa di questa stagione durante Verona Juventus: l’attaccante brasiliano è nuovamente costretto a fermarsi ancora.

Ennesimo stop per Douglas Costa durante Verona Juventus: a metà secondo tempo infatti l’attaccante brasiliano classe 1990 è stato costretto ad uscire a causa dell’ennesimo infortunio subito in questa sfortunatissima stagione da parte dell’ex Bayern Monaco.

Il ragazzo, infatti, dopo un’eccellente partita, lo si è visto sedersi sul rettangolo verde di gioco ed è stato costretto ad uscire per lasciare il posto a Ramsey.

Per il ragazzo come riportano su Dazn durante la telecronaca, sembra che il problema riguardi il quadricipite femorale della coscia sinistra.

Infortunio Douglas Costa Verona Juventus: tempi di recupero

Insomma, Verona Juventus è da considerarsi una partita davvero sfortunata per i bianconeri che, dopo la lite Higuain-Sarri in panchina e la sconfitta patita sul campo, deve far fronte anche all’infortunio di Douglas Costa, l’ennesimo di questa sfortunata stagione da parte del brasiliano.

L’attaccante infatti è sempre stato considerato un fenomeno dal punto di vista del talento, personalità e presenza in campo ma, allo stesso tempo, dotato di muscoli di cristallo.

Ora la Vecchia Signora, complice anche lo stop di Bernardeschi, inizia ad avere la coperta un po’ corta in avanti: la crisi è iniziata e le alternative ai titolari sono davvero poche.

