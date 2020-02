Esonero Sarri Juventus, crolla la quota dei bookmaker

Esonero Sarri dalla Juventus: dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona in campionato è crollata la quota che i bookmaker propongono per questa ipotesi.

E’ crollata parecchio la quota del possibile esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus: l’allenatore dei bianconeri, infatti, complice la pesante quanto inaspettata sconfitta contro l’Hellas Verona, la terza della stagione, adesso non ha più la fiducia né dei tifosi né tanto meno dei betting analyst, i quali aggiungono le difficoltà in termini di gioco espresso.

Adesso la quota del suo esonero e del suo possibile addio sulla panchina della Vecchia Signora è precipitata parecchio: la quota adesso è a 7,50 secondo Snai. Tanto per avere un’idea, è la stessa di Stefano Pioli del Milan e Claudio Ranieri della Sampdoria, che da tempo sono in bilico nelle rispettive squadre.

Insomma, sembra proprio si tratti di una vera e propria crisi da parte della Vecchia Signora nonostante sia ancora al primo posto in classifica in Serie A. Staremo a vedere se la Coppa Italia, proprio contro i rossoneri giovedì nell’andata delle semifinali, farà diminuire ulteriormente questa quota.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Pogba alla Juventus, calciomercato: arriva la svolta decisiva

Esonero Sarri Juventus: le quote dei bookmaker in picchiata

Esonero Sarri-Juventus: l’addio è sempre più possibile? Secondo i bookmaker sì, ma non dimentichiamo che all’inizio di questa stagione il suo addio era altissimo, addirittura 25 volte la posta non appena è arrivato sulla panchina della società di Corso Galileo Ferraris.

LEGGI ANCHE: Juventus, Sarri sotto esame: Agnelli alla Continassa

Adesso, però, è sempre più probabile e non è nemmeno troppo distante da quello di Gennaro Gattuso, dato a 5.50 al Napoli, mentre l’uomo più a rischio di tutta la Serie A rimane Davide Nicola del Genoa a 3.00.

Il tecnico toscano dei bianconeri al momento non è ovviamente in questa condizione, tuttavia in caso di eliminazione dalla Coppa Italia, l’addio potrebbe essere decisamente più vicino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK