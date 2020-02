Juventus, Cobolli Gigli: «Pjanic? Sembra una mozzarella»

La Juventus vive un momento davvero molto delicato. Dopo la sconfitta patita a Verona c’è un po’ di preoccupazione tra i tifosi, anche perché Inter e Lazio hanno vinto e adesso la lotta per lo scudetto è davvero apertissima.

L’ex presidente bianconero Cobolli Gigli non è andato molto per il sottile commentando la stagione della squadra torinese ai microfoni di Radio Sportiva. Partendo con una critica all’attuale direttore sportivo Paratici: «Sono sempre stato critico e non vorrei sparare sulla croce rossa: Paratici ha detto che Dybala è il miglior bianconero, allora ci spieghi perché voleva venderlo» ha detto l’ex dirigente.

LEGGI ANCHE –>> Juventus, torna Chiellini: perché non provare una difesa a tre?

Una Juventus che avrebbe forse bisogno di alcuni cambiamenti nella sua rosa, magari inserendo qualche giovane in più. «Cristiano Ronaldo dimostra che un calciatore, da solo, non può risolvere i problemi di una squadra. Chiellini torna ma non è più un ragazzino: bisogna ricostruire su altre basi» ha detto ancora Cobolli Gigli.

Che ha anche sottolineato il momento negativo del giocatore che dovrebbe essere il faro della Juventus, ovvero Miralem Pjanic: «Ho detto che mi sembrava un po’ una “mozzarella” per il passaggio molliccio contro il Verona, forse ha bisogno di riposo» ha concluso l’ex presidente bianconero.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK