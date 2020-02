Calciomercato Juventus, ufficiale: Szczesny ha rinnovato fino al 2024. La società mette così a tacere le voci sugli arrivi di Donnarumma o Neuer.

Proprio nel momento in cui le voci su un possibile arrivo di Donnarumma o Neuer alla Juventus si facevano sempre più insistenti, ecco che arriva l’annuncio ufficiale da parte del club bianconero: Wojciech Szczesny ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

Questo l’annuncio riportato sul sito internet ufficiale del club “Juventus.com”

“La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024. Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo già due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61). In questi anni ha subito in media 0.7 gol a partita in Serie A, il rapporto più basso tenendo conto dei portieri con almeno cinque presenze. Nella sua prima stagione Szczesny parte alle spalle di Gianluigi Buffon, giocando comunque in tutto 21 partite e garantendo alla squadra una grande solidità. Parate decisive, che gli permettono nell’annata successiva di guadagnarsi la maglia da titolare, che anche quest’anno porta sulle sue spalle. La meravigliosa storia tra Szczesny e la Juventus continuerà quindi fino al 2024. Un rinnovo meritato, perché è un grande portiere”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Szczesny

Una notizia che fa diventare Szczesny il numero uno della Juventus negli anni a venire. Viene difficile al momento pensare che la società bianconera possa prendere altri portieri come Donnarumma dal Milan o Neuer dal Bayern Monaco per contendere il posto da titolare al polacco che in stagione ha assicurato un rendimento molto alto. A parte qualche passaggio a vuoto come quello di Napoli, per il resto è stato spesso decisivo meritando il rinnovo del contratto.

