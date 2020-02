I problemi della Juventus sembrano essere in gran parte a centrocampo. E Sarri è tormentato dai dubbi sul tris in mediana.

Un centrocampo senza luce. Questo è il titolo de ‘La Gazzetta dello Sport’ dedicato alla Juventus. I bianconeri infatti sembrano faticare e non poco a ingranare a livello di gioco e di manovra. La squadra di Sarri sta rischiando di smarrirsi e di perdere la bussola nel momento clou della stagione. E i problemi principali sarebbero proprio in mezzo al campo.

Juventus, dubbi a centrocampo: Sarri non ha trovato il terzetto ideale

A far capire le difficoltà avute finora è senza alcun dubbio un fatto e un dato: solo quattro reti segnate dai centrocampisti. Ed è probabilmente anche questo il motivo per cui il tecnico ha provato 11 terzetti differenti, senza però aver ancora trovato il bandolo della matassa. L’unico intoccabile è sempre stato Miralem Pjanic. Il bosniaco è il fulcro del gioco dei bianconeri, ma nell’ultimo periodo tocca pochissimi palloni e ha perso brillantezza e qualità.

Il trio più utilizzato è stato quello formato dall’ex Roma, Khedira e Matuidi, scesa in campo dall’inizio per quattro volte. L’infortunio del tedesco ha rallentato il tutto ed è stato sostituto da Rabiot e da Bentancur. Il francese ex Psg sta trovando molto spazio nell’ultimo periodo, prendendo il posto del teutonico. Ma il suo apporto non sta risultando decisivo e non sta dando quanto ci si aspettava. Discorso simile per Ramsey, utilizzato una sola volta in mediana con Bentancur e Matuidi. Insomma, la quadra non è ancora stata trovata. E questo potrebbe essere l’inizio e l’origine di tutti i problemi di gioco e di manovra. E occorrerebbe trovare la soluzione.

