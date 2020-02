Meunier è sempre nei pensieri della Juventus, E i bianconeri potrebbero affondare il colpo sul terzino belga: ecco la strategia.

A.A.A. cercasi terzino. Questo è il cartello idealmente appeso dalle parti della Continassa. Un tentativo la società bianconera l’ha fatto anche nel calciomercato di gennaio, che si è concluso da una decina di giorni. Basti pensare allo scambio tra Kurzawa e De Sciglio, che poi però non si è trasformato in realtà. Ed ecco che potrebbe tornare reale la pista che potrebbe portare a Meunier.

Meunier alla Juventus, Calciomercato: pronta l’offerta

Comunque secondo quanto riportato dal “Sun”, il giocatore, in scadenza di contratto con il Psg, potrebbe accordarsi con i bianconeri per un trasferimento in Italia a parametro zero, vista la scadenza del suo contratto a giugno. Un altro nome sul taccuino è però quello di Meunier. E, secondo quanto filtra dalla Francia, i bianconeri potrebbero virare su di lui.

Tra l’altro anche il terzino destro della nazionale belga non dovrebbe rinnovare con il Paris Saint-Germain. Infatti il classe 1991 non avrebbe trovato un accordo con la società transalpini. Insomma, la Juventus avrebbe iniziato a guardarsi attorno e starebbe studiando la strategia giusta. La soluzione potrebbe arrivare dalla Francia e per di più a costo zero.

