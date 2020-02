in arrivo una pioggia di milioni per la Juventus. Il tutto è frutto del rinnovo di un’ importante partnership: ecco di cosa si tratta.

Novità importante in casa Juventus. Novità che portano suon di quattrini, o più precisamente di milioni. Infatti la società bianconera e Allianz hanno ufficialmente rinnovato la loro partnership., che va avanti da ormai moltissimo tempo E ora il club bianconero è pronto a ricevere un incasso di ben 103 milioni.

Juventus, è ufficiale: arrivano 103 milioni di euro

Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. ha raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Allianz S.p.A., avente ad oggetto, a partire dall’esercizio corrente, la visibilità sul training kit della Prima Squadra e alcuni diritti di sponsorizzazione legati al settore femminile, nonché l’estensione del naming right dell’Allianz Stadium per sette stagioni sportive, a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2030. L’accordo prevede un corrispettivo complessivo“.

Insomma, un accordo davvero molto importante per la Vecchia Signora. Un mattone fondamentale per il futuro della squadra piemontese e per il suo bilancio. E chissà che una cifra così importante non venga poi reinvestita sul calciomercato per un acquisto importante. Il futuro scioglierà ogni tipo di dubbio.

