Juventus, ecco il paragone con il Chelsea di Sarri

La Juventus è prima in classifica, ma è arrivato qualche inciampo. Ed ecco che viene in mente il paragone con il Chelsea allenato da Sarri.

Una Juventus che è in testa alla classifica, ma che in queste ultime settimane ha messo in mostra crepe, difetti e difficoltà. Il campionato al momento è apertissimo, con Inter e Lazio che tallonano i bianconeri. Eppure a venire in mente è un confronto con la passata stagione e più precisamente con il Chelsea allenato proprio da Maurizio Sarri.

Un grande inizio, una flessione tra dicembre e febbraio e poi un finale da sogno con la conquista dell’Europa League: questo è stato l’andamento dei londinesi l’anno scorso. E, quantomeno fino al momento, ci sono tante similitudini e somiglianze con quello che stanno facendo i piemontesi nell’annata in corso. Dopo il periodo nero, il tecnico era riuscito a trovare il giusto equilibrio e compromesso tra le sue idee e il talento dei giocatori a disposizione.

Un punto in comune è il Chelsea della stagione scorsa, proprio come la Juventus quest’anno in Champions League, era imbattuta in Europa League. La Vecchia Signora ha conquistato il primo posto nel girone D con lo stesso identico score degli inglesi 2018-2019: 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio. Un punto di contatto da cui si potrebbe ripartire, sperando che anche in quel Torino Sarri riesca a trovare il giusto connubio e far funzionare l’orchestra nel miglior modo possibile. Tutto comincerà dalla sfida di domani con il Milan.

