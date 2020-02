Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: si riapre tutto!

Kurzawa alla Juventus, l’affare si potrebbe fare a giugno ma molto dipenderà dal Psg: nella trattativa ci sarà anche De Sciglio? Cifre e dettagli.

Kurzawa alla Juventus, l’affare di calciomercato potrebbe inaspettatamente riaprirsi in estate dopo che, per un soffio, a gennaio è saltato l’affare che avrebbe potuto portare il ragazzo a Torino e Mattia De Sciglio in Francia, tra le fila dei campioni della Ligue 1.

Che cosa è andato storto? Probabilmente il tempo e, soprattutto, il fatto che difficilmente calciatori di questo calibro si spostano a metà stagione da una squadra all’altra. In estate, però, complice il maggiore tempo a disposizione e la tranquillità dettata dalle ferie, il tutto potrebbe ripartire.

Kurzawa alla Juventus, Calciomercato: De Sciglio rimane?

Nello scambio probabile Kurzawa-De Sciglio a gennaio aveva pesato la volontà dell’ex terzino del Milan di cambiare aria in quanto lo spazio a disposizione per lui alla Juventus era davvero poco.

Adesso il giocatore classe 1992 è fermo ai box, segnale del fatto che anche sotto questo punto di vista la stagione non sta trascorrendo nel migliore dei modi: il giocatore, che comunque rimane sereno, vorrebbe giocarsi tutte le sue chance altrove.

Le cifre, però, dovrebbero rimanere, salvo clamorosi colpi di scena, come riporta calciomercato.it, sostanzialmente le stelle dell’inverno: entrambi i giocatori sono all’incirca valutati 20 milioni di euro.

