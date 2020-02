Pistocchi: «La Juventus ha bloccato Simone Inzaghi»

Siamo ormai arrivati a poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, ma sono sempre i rumors legati al futuro dei bianconeri che fanno discutere.

In particolar modo sulla graticola in questi giorni c’è Maurizio Sarri. L’allenatore, che la scorsa estate ha preso il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, finora non è riuscito a far vedere il suo gioco, quello che lo ha reso celebre e che ha portato ottimi risultati con Napoli e Chelsea.

In Spagna danno per possibile un accordo tra i bianconeri e Pep Guardiola, ma il giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter invece regala un’indiscrezione non da poco. “Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione” ha scritto.

💣Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione💣 pic.twitter.com/aqxSS9YwT9 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 13, 2020

Una panchina che traballa

Siamo solamente nel mese di febbraio e la panchina della Juventus a quanto pare non è salda, viste le tante voci che stanno circolando in questo periodo. Eppure Sarri con la sua squadra è prima in classifica, agli ottavi di Champions League e appunto in semifinale di Coppa Italia. Nella prossima stagione dunque i bianconeri potrebbero cambiare guida tecnica e dopo l’indiscrezione Guardiola adesso spunta anche quella legata a Inzaghi. Che dal canto suo si sta sempre più affermando con la sua Lazio, in corsa anche per lo scudetto.

