Video Gol Ronaldo Milan Juventus: rigore perfetto, CR7 nella storia

Video Gol Ronaldo Milan Juventus, Coppa Italia: rigore perfetto di CR7 che entra nella storia di nuovo. Clicca qui per vedere la rete.

Mezza rovesciata di Cristiano Ronaldo, Calabria tocca di mano, l’arbitro va a vedere il VAR e da’ rigore. Il ragazzo dal dischetto non sbaglia e spiazza Donnarumma. Decimo gol, è nella storia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, quante occasioni a costo zero tra i giovani

Video Gol Ronaldo Milan Juventus Coppa Italia: CR7 su rigore!

Segna sempre Cristiano Ronaldo, c’è davvero poco da fare: per CR7 infatti si tratta del decimo gol consecutivo in altrettante partite e si avvicina molto pericolosamente al record assoluto ufficiale che attualmente è là, ad undici volte.

Per il portoghese si tratta di una vera e propria rete fantastica che conferma ancora una volta quanto questo ragazzo sia assolutamente fenomenale e che, anche nei momenti di enorme difficoltà da parte del resto della squadra, con il suo talento e soprattutto il suo carisma e forza mentale, è in grado di superare qualsiasi ostacolo e andare in rete. Che poi non è altro che fare il suo “mestiere”, ossia quello dell’attaccante: segnare tanti gol e portare alla vittoria la propria squadra.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Pistocchi: «La Juventus ha bloccato Simone Inzaghi»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK