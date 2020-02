Buffon, la battuta su Wuhan scatena il dibattito sui social. C’è chi lo difende, ma le critiche sono feroci visto il tema delicato.

Autore di una straordinaria prestazione contro il Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, Gigi Buffon dopo avere esaltato i tifosi della Juventus è diventato protagonista di una polemica che sta infiammando i social. In modo particolare Twitter. Uno dei primi a sferrare l’attacco a Buffon è stato il giornalista Maurizio Pistocchi che ha postato un video in cui Buffon fa una battuta su Wuhan e sul Coronavirus con un tifoso a cui firma un autografo (video che potete vedere – e giudicare – all’interno del tweet).

#Buffon non è nuovo in questi episodi. Ciò lascia pensare che come uomo …. del resto gioca nella #Juventus

LEGGI ANCHE >>> Manchester City fuori dall’Europa: Guardiola-Juve si può fare

Quella di Buffon ai più è apparsa come un’uscita a vuoto. La sua battuta non è piaciuta ed è apparsa fuori luogo. C’è però chi lo difende.

Una battuta, su via è solo una battuta. Intanto ha firmato a stretto contatto. Voi, invece, perbenisti dei mie stivali non andate più in via Sarpi, a mangiare il sushi e nei negozi e bar cinesi.🔚

— Pasotti Marco (@pasottimarco) February 14, 2020