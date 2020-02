Il calciomercato Juventus è inevitabilmente già bollente in vista della prossima stagione. Al di là di qualsiasi possibile cambiamento o no in panchina, non c’è dubbio che la rosa dei bianconeri vada rinforzata.

Uno degli obiettivi primari della Juve sembrerebbe essere Mauro Icardi. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché in serie A ha sempre segnato con regolarità e anche in Francia sta confermando il suo valore, nonostante il piccolo periodo di appannamento che sta vivendo in queste ultime settimane. Icardi oggi veste la maglia del Psg, squadra che lo ha preso in prestito dall’Inter con diritto di riscatto a fine stagione. I parigini però potrebbero riscattarlo non per tenerlo in rosa, ma per imbastire proprio un affare con la Juventus, come afferma Sportmediaset.

Il Psg ha Pjanic nel mirino

L’intenzione del club transalpino è quello di arrivare a Miralem Pjanic, regista della Juventus che in Francia ha già giocato in passato. Un playmaker moderno che il Psg spera di riuscire a strappare ai bianconeri. Come? Offrendo in cambio proprio Mauro Icardi, valutato 70 milioni di euro proprio come il mediano bianconero. A quel punto la Juventus dovrebbe trovare un nuovo playmaker e l’avrebbe individuato in Jorginho del Chelsea. L’italo-brasiliano, ex Napoli, è un elemento che Sarri conosce molto bene e che vorrebbe avere a sua disposizione.

