Il pareggio di ieri contro il Milan continua a far aleggiare la parola crisi in casa Juventus. A dire la sua è stato anche Mino Raiola.

Milan Juventus è finita in parità. Non sono mancate le polemiche per episodi arbitrali e nemmeno i dubbi su una Juventus che sembra vivere un periodo di grossa difficoltà. Il pari acciuffato all’ultimo su calcio di rigore ne è la perfetta dimostrazione. A non convincere dei bianconeri è soprattutto il gioco espresso.

Juventus, senti Raiola: “Non si vede il gioco di Sarri”

A dire la sua sulla squadra piemontese è stato anche Mino Raiola, presente in quel di San Siro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: “Io penso e credo che bisognerebbe definire quale sia il gioco di Sarri, perché non l’abbiamo ancora visto. Il motivo? Questo non lo so. Lo si dovrebbe chiedere a lui e non certo a me“. Parole chiare quello del procuratore, che hanno evidenziato il principale problema di questa Juventus.

L’agente si è poi soffermato su una delle attrazioni principali del match, ossia il duello tra de Ligt e Ibrahimovic: “Per me è stato un qualcosa di emozionante, perché vedo un’epoca nuova entrare e un’altra che invece è praticamente agli sgoccioli della carriera, anche se, uno come Zlatan, potrebbe durare altri 10 anni. Ma è stato comunque bello vedere questo uno contro uno”.

