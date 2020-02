Bonaventura alla Fiorentina, Calciomercato Milan: l’esterno italiano nella lista di Commisso per la prossima stagione

La Fiorentina è piombata con forza su Giacomo Bonaventura. Secondo quanto riportato da Sportmediaset,infatti, il club viola avrebbe effettuato i primi sondaggi per cercare di capire la disponibilità dell’esterno italiano a trasferirsi alla corte di Beppe Iachini. Ricordiamo che Bonaventura è in scadenza di contratto con il Milan, e le trattative per un suo rinnovo, come rivelato recentemente anche da Mino Raiola (il suo procuratore), sono attualmente in alto mare. Rocco Commisso starebbe sfruttando la situazione di empasse venutasi a creare: molto probabile che il presidente gigliato abbia offerto all’ex Atalanta un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Fiorentina, Bonaventura il dopo Chiesa?

L’eventuale acquisto di Bonaventura da parte della Fiorentina sarebbe anche un modo velato per cautelarsi dall’eventuale partenza di Federico Chiesa, appetito dalle big del nostro campionato. Al momento, va detto, che per entrambe le situazioni si parla soltanto di sondaggi: la sessione estiva di calciomercato partirà ufficialmente il prossimo giugno. Bonaventura alla Fiorentina? Al momento è un’idea, con con il passare delle ore sta assumendo sempre di più i crismi di una trattativa possibile. Sono attesi sviluppi importanti in tal senso nelle prossime settimane.

