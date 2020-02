Calciomercato Juventus, affare Chiesa: annuncio pazzesco!

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: le dichiarazioni di Pradè congelano l’affare relativo all’esterno viola

L’approdo eventuale di Chiesa alla Juve non è più scontato. Come riportato da Virgilio Sport, Daniele Pradè ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha dato delucidazioni in merito al forte esterno di proprietà del club viola. Secondo il dirigente gigliato, infatti, tra non molto, Chiesa e la Fiorentina si siederanno a un tavolo per discutere la situazione rinnovo. Molto verosimilmente, Rocco Commisso metterà sul piatto un contratto di 4 anni a 5 milioni di euro più bonus. La volontà del club toscano è quella di trattenere il calciatore, che ha dimostrato a suon di prestazioni altisonanti di meritarsi palcoscenici internazionali. Non dimentichiamo che su Chiesa è forte l’interessamento di Inter e Juve, che già la scorsa estate avevano messo sul piatto un’offerta di circa 70 milioni di euro, rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Chiesa?

Le prossime settimane saranno decisive in tal senso. Molto di penderà anche dal modo in cui i Viola termineranno il campionato: attualmente la squadra di Iachini non naviga in buone acque, e quindi ogni discorso di mercato sarà inevitabilmente posticipato all’inizio dell’estate. Quale sarà il futuro di Chiesa? Ad oggi sempre più vicina una sua permanenza in Toscana, ma chissà che la situazione non possa cambiare velocemente.

