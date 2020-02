Cuadrado e Dybala potrebbe essere gli assi nella manica della Juventus in un’importante trattativa di calciomercato: ecco quale.

Un rapporto ai minimi storici con il Manchester United. Potrebbe essere questo il principale motivo che porterà Paul Pogba lontano dall’Inghilterra. La scintilla in terra britannica non è mai definitivamente scoccata. E ultimamente ci si è anche messo un problema fisico. Il transalpino non gioca dal 26 dicembre e per di più il suo rapporto con Soslkajer non è certo dei migliori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, offerta clamorosa per Ronaldo: sarà addio?

Calciomercato Juventus, Cuadrado e Dybala decisivi in una trattativa

Ed è in questa situazione che potrebbe fiondarsi la Juventus, che da sempre pensa al ritorno del centrocampista. Come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a lavorare ai fianchi il francese potrebbero essere in primis i suoi vecchi compagni, quelli con cui ha un rapporto così solido da sopravvivere al campo. I suoi preferiti, sia di allora che di oggi, parlano spagnolo e sono un argentino e un colombiano. Pogba infatti si sente spesso con Paulo Dybala e Juan Cuadrado.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Pogba alla Juventus, Calciomercato: affare sempre più concreto

I tre si sentono spesso e qualche volta la comitiva riesce pure a rivedersi e a ricordare il passato e i vecchi scherzi, ripetendo i balletti e inventando nuove battute, Tutto ciò potrebbe davvero aver creato una sorta di aspettativa per tutti i tifosi nostalgici. Recentemente lo stesso attaccante argentino ha quasi provato a prevedere il futuro: “Io e Paul? Spero che un giorno esulteremo di nuovo insieme. Avevamo, anzi abbiamo un grande rapporto di amicizia e cercavamo sempre nuovi modi di festeggiare i gol“. E chissà questo non possa essere il presagio di un ritorno sempre più imminente. I prossimi mesi saranno quelli decisivi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK