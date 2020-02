Izzo all’Inter, Calciomercato Torino: Conte apprezza molto il centrale granata e Marotta potrebbe formalizzare un’offerta

Neanche un anno fa, Armando Izzo, a suon di prestazioni altisonanti, si metteva in luce come uno dei centrali difensivi più forti del campionato di Serie A. Non sono passati neanche 12 mesi, e il talento del difensore napoletano sembra essersi incredibilmente dissolto. Questione di motivazioni, chissà, per un giocatore che ha fatto del carisma e dell’attaccamento alla maglia le due armi più importanti. Cairo, che la scorsa estate per lui ha rifiutato offerte di una certa consistenza, oggi potrebbe sedersi al tavolo degli acquirenti. Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com, nelle ultime ore l’Inter avrebbe effettuato i primi sondaggi per Izzo.

Sondaggi perlustrativi, sia chiaro: nessuna offerta ufficiale è partire dalla dirigenza di via Corso Vittorio Emanuele. Tuttavia, l’attuale difensore dei granata è considerato un potenziale innesto di grande utilità, vista la sua capacità di giocare in una difesa a 3, modulo collaudato proprio da quell’Antonio Conte che ha sempre lanciato attestato di stima importanti nei confronti dell’ex Genoa. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 30 milioni di euro.

