Matuidi lascia la Juventus? Calciomercato: parla Raiola

Blaise Matuidi lascia la Juventus a fine stagione? Ecco le parole riguardo al possibile movimento di calciomercato secondo il suo agente Mino Raiola.

Blaise Matuidi ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 e bisognerà capire quale sarà il futuro: rimarrà alla Juventus oppure no? A fare chiarezza è Mino Raiola, il suo potente agente, che ha voluto spiegare la situazione contrattuale del ragazzo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, che cita un’intervista dell’italo-olandese rilasciata a Tuttosport, il ragazzo ha un’opzione di rinnovo unilaterale all’interno del proprio contratto.

In poche parole, il ragazzo può rimanere un altro anno in bianconero a Torino, ma non dipenderà in maniera assoluta dalla volontà del giocatore ma soltanto dalla società.

Allo stesso tempo, però, l’agente ha già dichiarato che il ragazzo rimarrà in quanto la società di Corso Galileo Ferraris ha deciso di usufruire di questa clausola e trattenere un’altra stagione il nazionale francese, che è una vera e propria colonna portante del centrocampo di questa squadra grazie al suo estro, la sua corsa ed il suo sacrificio per i compagni.

Matuidi lascia la Juventus? Calciomercato: Mino Raiola ha le idee chiare

Blaise Matuidi rimarrà alla Juventus per un’altra stagione: questo è quello che ha dichiarato Mino Raiola, l’agente del ragazzo che ha avuto modo anche di parlare di De Ligt e di come è stato il suo rendimento tra le fila dei bianconeri nei primi sei mesi.

Secondo il procuratore, infatti, il difensore centrale classe 1999 ha avuto una prima parte di stagione molto importante e questo non può che essere di buon auspicio per il proseguo dell’anno, nella speranza che diventi sempre più protagonista.

