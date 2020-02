Pistocchi attacca Rizzoli dopo Milan Juventus: l’accusa è pesante

Maurizio Pistocchi attacca l’arbitro Valeri dopo Milan Juventus: il post su Twitter diventa virale e continua a fare polemica. Ecco che cos’ha detto.

Maurizio Pistocchi attacca Rizzoli, reo secondo il suo parere di aver difeso a sproposito su Valeri, il quale è stato definito “bravo” dall’arbitro durante Milan Juventus. In particolar modo il giornalista di Mediaset ha avuto modo di esprimere la propria opinione che ha avuto di dare su Twitter.

Le sue parole hanno creato non poca polemica tra i tifosi dei bianconeri ed anche tra le fila di quelle dei rossoneri dal momento che il suo parere ha sempre come conseguenza diretta il fatto di dividere la piazza.

Ecco che cos’ha scritto sui social scatenando una vera e propria bufera dopo la partita di Coppa Italia, nella semifinale d’andata di San Siro terminata 1-1.

Maurizio Pistocchi ha scritto questo su Twitter ed ha scatenato parecchie reazioni positive o negative tra le fila dei tifosi. L’attacco è personale e piuttosto pesante e per il momento non c’è ancora stata una risposta da parte del diretto interessato.

Ecco che cos’ha scritto: siete d’accordo? Il riferimento è ovviamente al fallo di mano di Calabria sulla mezza rovesciata di Cristiano Ronaldo, che il VAR ha considerato rigore.

Non mi stupisce che Rizzoli, per l’ennesima volta, intervenga per farci sapere che va tutto bene, e che Valeri è stato bravo. La personalità non è una dote che hanno tutti. 😉 pic.twitter.com/GOIQR9EdyZ

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 15, 2020