Adrien Rabiot rimane alla Juventus e non parte più a giugno? Le ultimissime news di calciomercato e le parole di Maurizio Sarri lanciano un nuovo segnale.

Il deludente pareggio di Coppa Italia contro il Milan ha lasciato alcuni segnali importanti anche per quanto concerne il calciomercato della Juventus in uscita. Adrien Rabiot, che è partito dalla panchina ed è subentrato convincendo la piazza, rimarrà a Torino almeno fino a giugno.

Anche in Coppa Italia il francese classe 1995 è stato schierato nuovamente negli ultimi minuti ed ha dato segnali molto incoraggianti dal tecnico bianconero e l’ex centrocampista del Psg ha messo a segno una buona prestazione sia sotto il profilo del palleggio sia dal punto di vista fisico.

Il nazionale francese, arrivato in estate a parametro zero dopo aver chiuso il contratto con il Paris Saint-Germain, è segnalato in crescita e la gara contro gli azzurri è stata davvero positiva: l’Arsenal, che lo vorrebbe a giugno, in tal senso sembra proprio essersi allontanato, ma lo è definitivamente oppure no?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: LE PAGELLE DI JUVE CAGLIARI

Rabiot rimane alla Juventus, calciomercato: Arsenal più lontano

In tal senso il segnale di Maurizio Sarri è stato molto chiaro: in mediana il ragazzo 25enne gode di immensa fiducia non solo da parte dell’allenatore ma anche e soprattutto da parte della società di Corso Galileo Ferraris.

TI POTREBBE INTERESSARE: RONALDO ATTACCA L’INTER

Più volte, del resto, anche in conferenza stampa, il tecnico toscano ha avuto parole importanti per il ragazzo che è arrivato dopo di fatto 8 mesi senza giocare in una realtà diversa rispetto alla Ligue 1.

Insomma, i segnali per far bene ci sono tutti ma starà proprio a lui ed alla Juventus cercare di amalgamarsi al meglio. Intanto l’Arsenal e tutti i rumors di calciomercato sembrano allontanarsi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK