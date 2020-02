Pinsoglio dopo Juventus Brescia: il post fa impazzire i tifosi

Carlo Pinsoglio carica l’ambiente dopo Juventus Brescia 2-0 di oggi pomeriggio: il suo post su Instagram fa impazzire tutti i tifosi.

Fare il terzo portiere non è facile: ti alleni tutta la settimana, tutto l’anno, per poi scendere in campo soltanto pochissimi minuti, magari quando il risultato non conta più, a fine stagione, per concederti una passerella dovuta -e doverosa- ma sostanzialmente inutile ai fini del risultato finale della partita.

Lo sa bene Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, che tuttavia è un vero e proprio uomo spogliatoio che gioca un ruolo a dir poco straordinario ed importante. Quello di fare gruppo e di supportare tutti i compagni di squadra in qualunque occasione.

Mai una parola fuori posto, mai un comportamento sopra le righe: l’estremo difensore classe 1989 è un professionista vero, un ragazzo d’oro, un vero e proprio esempio per chi si sta approcciando al mondo del calcio per la prima volta.

Anche dopo Juventus Brescia il suo post su Instagram è a dir poco immancabile e svela quello che tutti hanno pensato: nonostante il campo lo veda pochissimo, la sua presenza è tutto fuorché silenziosa all’interno della rosa bianconera.

Pinsoglio dopo Juventus Brescia 2-0: il post Instagram

Ecco che cos’ha scritto Carlo Pinsoglio dopo Juventus Brescia 2-0 di oggi:

