Video Gol Dybala Juventus-Brescia 1-0: magia su punizione

Video Gol Dybala Juventus-Brescia: 1-0. Rete stupenda, calcio di punizione magistrale di Paulo Dybala che beffa il portiere con una traiettoria fantastica. Clicca qui per vedere la rete.

Dopo quaranta minuti abbastanza deludenti e qualche mugugno da parte dei tifosi, bastano due minuti alla Juventus per archiviare la pratica Brescia. Ayè ammonito da pochi minuti commette fallo al limite dell’area di rigore: il secondo cartellino è inevitabile e così il Brescia resta in dieci. Oltre il danno la beffa per Lopez che paga a caro prezzo l’ingenuità del suo attaccante. Infatti sul calcio piazzato si presente un certo Paulo Dybala, che conferma di essere uno specialista delle punizioni.

Video Gol Dybala Juventus-Brescia 1-0: il marchio di fabbrica di Paulo!

Come riporta Sky Sport, questa è la decima rete in Serie A per Paulo Dybala su calcio di punizione diretta, sette di queste sono arrivate allo Juventus Stadium. Per il Brescia è invece la sesta espulsione in questo campionato, meno solo di Torino e Genoa in questa Serie A (sette ciascuno).

Tenta subito di ripetersi Dybala: lungo lancio di Bentancur che lo pesca sul centro sinistra del campo, dal limite. Coordinazione e tiro al volo. Para Andrenacci, ma era comunque fuorigioco. Il primo tempo finisce col risultato di 1-0.

