De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma

De Ligt al Barcellona: ritorno di fiamma nelle ultime settimane? Le news di calciomercto Juventus parlano di una società blaugrana pazza per il difensore.

La notizia arriva direttamente da Don Balon, il Barcellona non perde di vista De Ligt della Juventus. Il difensore centrale classe 1999, dopo un primo periodo di adattamento al calcio italiano, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio, positivo, tra le fila dei bianconeri.

L’esplosione di Demiral, però, ha creato non pochi problemi al ragazzo che si è trovato così in panchina per molte partite consecutive.

Dopo lo stop forzato a causa della rottura del legamento crociato da parte dell’ex Sassuolo, il nazionale olandese è riuscito a ritornare in auge convincendo sempre di più.

I blaugrana, che già lo avevano già cercato in estate, hanno provato ad acquistarlo anche a gennaio senza tuttavia riuscirci, complice un’offerta -potenziale- che non ha convinto ed una serie di infortuni che hanno bloccato tutte le uscite in difesa.

Sembra però esser pronta una vera e propria offerta mostruosa da parte dei blaugrana: ecco di che cifre stiamo parlando.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: L’assenza di Ronaldo fa bene alla Juventus per tre motivi

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: l’offerta

L’offerta del Barcellona per De Ligt, secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbe di circa 80 milioni di euro, che permetterebbe alla Juventus di compiere una sontuosa plusvalenza dal momento che, dopo essere stato pagato 75 milioni di euro circa sei mesi fa, a fine stagione, complici i 24 milioni di euro lordi circa di ingaggio che attualmente il ragazzo percepisce, permetterebbe alla società di Corso Galileo Ferraris di guadagnare parecchio.

Quanto? Basta sottrarre l’ingaggio lordo al prezzo del suo cartellino pagato in estate ed il gioco è fatto: quella sarà la plusvalenza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Criscitiello: «Il progetto della Juventus è ai titoli di coda»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK