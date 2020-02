Osvaldo torna in campo, ma con un nome diverso

Pablo Daniel Osvaldo è tornato in campo a quattro anni dal suo ritiro con la squadra del Banfield, in Argentina. Il nome sulla maglia, però, non è il suo.

Dopo oltre 4 anni in cui si è dedicato alla musica ed ha preso parte a trasmissioni tv come, ad esempio, Ballando Con Le Stelle, Pablo Daniel Osvaldo è tornato in campo con la maglia del Banfield. Il ragazzo, che ha avuto un passato seppur breve tra le fila della Juventus, oggi gioca nella formazione argentina, con la quale ha esordito nella sconfitta per 1-0 contro il River.

Ciò che, però, ha colpito davvero tutti non è stato tanto il fatto che l’attaccante, oggi 32enne, non si sia di fatto ritirato, quanto piuttosto il fatto che il nome sulla sua maglia non è quello che siamo stati abituati a leggere nel corso degli anni.

Al contrario, il nome che tutti i telespettatori hanno potuto leggere è Dani Stones. Non sappiamo il motivo per il quale abbia scelto questo nickname né tanto meno la ragione per il quale il club abbia acconsentito a questa scelta.

Osvaldo in campo con il Banfield: il nome è diverso

Ricordiamo che l’attaccante, che in Italia ha vestito tante maglie diverse come quelle dell’Atalanta, del Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus ed Inter, ha poi iniziato a girareper tutta l’Europa, andando a giocare in Spagna, all’Espanyol, in Portogallo, al Porto, ed in Premier League, al Southampton, ed infine in Argentina, al Boca Juniors.

