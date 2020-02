Ramsey lascia la Juventus, Calciomercato: ritorno in Premier

Ramsey potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ma chi potrebbero essere le pretendenti?

Aaron Ramsey ieri è stato tra i protagonisti della vittoria della Juventus sul Brescia. Il gallese si sta riguadagnando spazio e sta ritrovando la fiducia di mister Sarri. Un aspetto non indifferente e da non sottovalutare, visto che, con l’esperimento tridente pesante, l’ex Arsenal era finito in panchina. Ora il ritorno al 4-3-1-2 potrebbe senza alcun dubbio rilanciarlo. Il suo futuro però è tutto da decidere e da decifrare.

Ramsey lascia la Juventus, Calciomercato: ritorno in Premier

Il classe 1990 potrebbe infatti lasciare Torino nella prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico ‘Daily Star’, Ramsey sarebbe infatti un obiettivo di mercato di Manchester United e Arsenal, la sua ex squadra.

E la Juventus? Difficile capire al momento la volontà della società bianconera. Ma, sempre secondo quanto raccontato dal media inglese, il club piemontese potrebbe prediligere la destinazione Red Devils. Il 29enne infatti potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba, vero e proprio sogno estivo. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà. Il destino di Ramsey è tutto da decidere.

