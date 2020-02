Ci sono tre ipotesi di calciomercato Juve per sostituire Alex Sandro tra le fila dei bianconeri e fargli tirare il fiato: ecco chi sono.

Alex Sandro quest’anno è stato, più volte, costretto a fare gli straordinari a causa di una vera e propria mancanza di alternative sulla fascia sinistra, complice un calciomercato Juve estivo, forse, che non ha tenuto in considerazione il fatto che il ragazzo potesse avere bisogno di un’alternativa. Il tutto, rafforzato dal fatto che la scelta di riportare Cuadrado al suo vecchio ruolo di terzino è arrivato a stagione in corso.

Più volte è stato riproposto Mattia De Sciglio come esterno basso di difesa a sinistra: l’ex Milan, destro di piede, ha dimostrato di non avere particolari difficoltà ad adattarsi (già, perchè non è quella la sua posizione) a sinistra, ma ovviamente non è la stessa cosa.

Per questo motivo Fabio Paratici per giugno ha in mente tre ipotesi per coprire il buco che attualmente è presente nella rosa. L’esperimento Matuidi, infatti, è assolutamente precario e lascia, a mio avviso, il tempo che trova, benché il francese non si sia mai comportato male, anzi, in quel ruolo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Esonero Sarri, arriva Capello alla Juventus? La risposta del tecnico

Calciomercato Juve, tre nomi per sostituire Alex Sandro

La prima ipotesi per dare fiato e riposo ad Alex Sandro arriva dal calciomercato Juventus e potrebbe essere Alex Telles del Porto, ma con un passato -dimenticabile- all’Inter. Il ragazzo, il cui cartellino ha un costo di circa 20 milioni di euro, potrebbe proseguire il suo percorso in una carriera fatta di alti e bassi: insomma, potrebbe essere la sua occasione.

Il secondo nome, sicuramente più altisonante, è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, suo pupillo tra le fila dei Blues ma allo stesso tempo costoso: per meno di 35 milioni di euro difficilmente si muoverà da Londra.

Terzo ed ultimo nome a costo zero è Luca Pellegrini, il cui cartellino è proprio di proprietà dei bianconeri e che, in estate, farà ritorno a Torino. A Cagliari continua a fare bene e dimostra di meritare quantomeno una chance: ma è davvero quello che serve a questa squadra?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Calciomercato Juventus, nome nuovo a centrocampo: arriva un top player?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK