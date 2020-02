Mauro Icardi sarà senza alcun dubbio uno dei nomi più caldi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco le ultime.

Il calciomercato accende come sempre i sogni dei tifosi. Uno dei nomi caldi in casa Juventus è senza alcun dubbio quello di Mauro Icardi. L’argentino già la scorsa estate è stato accostato ai bianconeri per poi però passare al Paris Saint-Germain. I transalpini però difficilmente eserciteranno il riscatto ed ecco che l’attaccante potrebbe tornare all’Inter. E a quel punto tutto potrebbe succedere.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: il giocatore avrebbe scelto

Ed ecco che, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’, il buon Mauro sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Infatti gli iberici avrebbero intenzione di offrire ai nerazzurri uno tra Jovic e Modric. Il tutto sarebbe rimpinguato da un conguaglio economico. L’obiettivo è quello di anticipare i tempi e battere la concorrenza. Icardi nello scacchiere tattico dovrebbe e potrebbe prendere il posto di Benzema.

L’argentino, che, come detto, non dovrebbe essere riscattato dal PSG, dovrebbe valere almeno non per 70 milioni. Ma, come rivelato sempre dal media spagnolo, la sua intenzione sarebbe quella di vestire la maglia della Juventus a fine stagione, vista anche la volontà di Wanda Nara di allontanarsi il meno possibile dall’Italia. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà. La trattativa potrebbe accendersi definitivamente nei prossimi mesi.

