Calciomercato Juve, Fabio Paratici starebbe pensando di stanziare circa 40 milioni di euro per portare a Torino un baby fenomeno francese.

Fabio Paratici è sempre alla ricerca di giovani talenti o già esplosi o pronti a farlo tra le fila della Juventus. Il CFO dei bianconeri è sempre alla caccia, cercando di scandagliare tutto il panorama europeo ed internazionale: il nome nuovo, ma nemmeno troppo, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quello di Auoar, centrocampista che quest’anno tra le fila dell’Olympique Lione.

Il ragazzo, che è davvero giovanissimo, vanta già un’esperienza di livello internazionale di altissima qualità, sicuramente non tipica dei giocatori della sua età.

Al contrario, il giovane Houssem Aouar, nonostante sia un classe 1998, è un vero e proprio titolare inamovibile non solo in Ligue 1 ma anche e soprattutto in campo internazionale dove non sembra proprio avere sentito il salto da un panorama nazionale ad europeo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Tonali alla Juventus, Calciomercato: arrivano novità importanti

Calciomercato Juventus, Paratici vuole Aouar

Aouar è un obiettivo concreto della Juventus che sta valutando il suo profilo tra i tanti, ma il suo è sicuramente tra i primi che sono stati sempre presi in considerazione.

I bianconeri, tramite la figura di Paratici, hanno pensato di mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per portarlo a Torino. Il prezzo del suo cartellino sembrerebbe essere tuttavia più elevato in virtù del fatto che potrebbe partire una vera e propria asta internazionale alla quale sicuramente si iscriverà anche il Psg, oltre al Bayern Monaco ed il Manchester United.

Quest club, dalle enormi potenzialità economiche, rischiano seriamente di strappare il giovane fenomeno, che quest’anno ha già messo a segno 8 gol e 6 assist in 32 presenze, ai bianconeri.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Thiago Alcantara alla Juventus, Calciomercato: il ragazzo non è felice

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK