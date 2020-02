Calciomercato Juventus, Schira fa sognare i tifosi

Calciomercato Juventus: il noto giornalista Nicolò Schira fa sogmare i tifosi bianconeri. Ecco su quale trattativa ha voluto fare chiarezza.

Paul Pogba. Potrebbe essere questo il nome attorno a cui dovrebbe ruotare la sessione estiva di calciomercato della Juventus. Il ritorno del francese in quel di Torino sarebbe il grande obiettivo della dirigenza bianconera. Ma quanto questo sogno è vicino a trasformarsi in realtà?

A confermare l’esistenza di una trattativa è stato, attraverso un tweet, il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Secondo quest’ultimo infatti la Juventus starebbe lavorando a una nuova strategia per arrivare al centrocampista francese. A fare la differenza potrebbe essere la volontà del calciatore, deciso a lasciare il Manchester United.

Ma quale sarebbe l’idea della società bianconera? Quella di un maxi scambio tra centrocampisti: Ramsey dovrebbe finire ai Red Devils. Al centrocampista gallese dovrebbe aggiungersi un’offerta da 50/60 milioni di euro. Insomma, la trattativa potrebbe davvero entrare nel vivo nei prossimi mesi. E la volontà di Pogba di riabbracciare la Juventus potrebbe risultare fondamentale.

Paul #Pogba wants to leave #ManchesterUnited in summer. He is first choice is #Juventus, that are working about his come back. Juve could offer to Red Devils €50/60M + Aaron #Ramsey. #transfers #MUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2020