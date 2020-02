Il pronostico di Zeman: ecco chi vincerà lo scudetto

Zdenek Zeman oggi non allena ma rimane uno dei personaggi più in vista del calcio italiano. Con la Juventus non ha avuto negli ultimi anni un feeling particolare, ma il suo pronostico su chi vincerà lo scudetto è a favore dei bianconeri.

«La Juventus vincerà lo scudetto» ha detto il tecnico boemo in una intervista che ha concesso all’Ansa in occasione dell’evento “Golf brain, esplorando i benefici del golf” all’Università Niccolò Cusano di Roma. Lazio e Inter sono rivali davvero pericolose per la squadra di Maurizio Sarri, ma Zeman comunque vede Ronaldo e compagni ancora avanti:

«La Juve è partita con i favori del pronostico e alla fine ce la farà. Negli ultimi anni s’era abituata a comandare il campionato ma ora deve fare i conti anche con Lazio e Inter».

Zeman ha allenato in passato anche la Lazio e non fa mistero di apprezzare molto il cammino dei biancocelesti, anche se secondo lui non riusciranno alla fine a conquistare il tricolore. «La squadra di Inzaghi sta disputando un campionato eccellente, la speranza è che possa continuare così. Negli ultimi anni alla Lazio è mancata la continuità ma ora è sulla strada giusta. Inzaghi mi ha stupito, è un ottimo tecnico. Analogie con gli scudetti del 1974 e del 2000?. Quelli erano altri tempi» ha detto ancora il boemo all’Ansa.

Che spera di poter tornare presto in panchina: «Ho dato tanto ma credo di poter dare ancora qualcosa a questo mondo» ha concluso.

