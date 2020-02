In casa bianconera gli obiettivo sono chiari e arriverebbero tutti dallo stesso procuratore. Oltre a Pogba si parla anche di altri due giocatori.

Lo sappiamo ed è diventato il tormentone per diverso tempo in casa bianconera: Paul Pogba è il sogno dei tifosi che lo vorrebbero riabbracciare sotto la Mole per la prossima stagione. In forze al Manchester United il talento francese non ha saputo mai riconfermarsi ai livelli visti nel campionato italiano. La Juventus starebbe sondando un suo clamoroso ritorno, ma non è solo. Ad accompagnare l’acquisto del Polpo ci sarebbero altri due profili interessanti, stiamo parlando di Ryan Gravenberch e Donyell Malen.

LEGGI ANCHE >>> Pogba alla Juventus, Calciomercato: Solskjaer contro Raiola

Calciomercato Juventus, asse con Raiola: tre gioielli nel mirino

I profili sondati alla Juventus sarebbero, quindi, altri due. Oltre il già citato e blasonato Pogba, la Juve starebbe valutando l’attaccante Malen classe 1999 che ha già dalla sua un profilo del tutto invidiabile, titolare del Psv con una media gol impressionante (17 in 25 presenze) sarebbe l’ariete per quel gioco di sponde che tanto manca dall’addio di Mario Mandzukic, utile sia per il possesso e sia per i cross in area. Un nome che, vista la carenza a livello offensivo, farebbe assai comodo in casa bianconera, l’unica incognita rimane il prezzo già valutato altissimo. Per portarlo a Torino ci vorranno almeno 50 milioni di euro. Sarebbe il secondo olandese insieme a De Ligt e la Juve dovrebbe muoversi in anticipo vista la mole di richieste che stanno arrivando per questo giovane dal futuro roseo. L’altro profilo sondato in casa bianconera è di Gravenberch, di lui la Juventus ne aveva già parlato nell’affare De Ligt. Compirà 18 anni a maggio e dimostra molta personalità, tanto da suscitare l’interesse di diversi club europei, il giovane centrocampista dell’Ajax sarebbe l’innesto qualitativo a centrocampo per il futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juve, Moggi svela l’allenatore della prossima stagione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK